Стартовал проект «Бизнес-образование для инженеров» 2019 года

10 октября 2019 11:01 (UTC+04:00)

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось торжественное открытие программы Business Education for Engineers (Бизнес-образование для инженеров), реализуемой БВШН совместно с компанией BP. В мероприятии приняли участие руководство БВШН, представители компании BP и студенты, прошедшие регистрацию для участия в программе Business Education for Engineers.

Выступая на церемонии, ректор Эльмар Гасымов сказал, что главной целью проекта Business Education for Engineers является развитие лидерских и управленческих навыков у студентов инженерных факультетов, а также расширение карьерных возможностей для них. Ректор сообщил, что программа предназначена для студентов всех высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Инженер». Э. Гасымов также отметил, что к преподаванию программы были привлечены опытные эксперты в области управления проектами.

«Проект, который будет реализован на английском языке, создаст условия для более эффективной интеграции студентов в современную бизнес-среду. Студентам, успешно завершившим программу, будут выданы специальные сертификаты», - добавил ректор.

Выступая на мероприятии с презентацией, старший методист Отдела работы со студентами Ляман Гусейнова сообщила, что программа Business Education for Engineers включает восемь модулей: «Навыки коммуникации и проведения презентаций», «Управление проектами», «Тайм-менеджмент (рациональное использование рабочего времени) и эффективность», «Лидерство», «Управление рисками», «Основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат», «Основы управления персоналом», «Навыки ведения переговоров». Она также отметила, что тренинги по программе пройдут в Бакинской Высшей Школе Нефти в октябре-декабре этого года.

«Участвовать в программе могут студенты 4 и 5 курсов Бакинской Высшей Школы Нефти, а также студенты 3 и 4 курсов других высших учебных заведений, обучающиеся на инженерных факультетах и обладающие высоким уровнем знания английского языка».

Менеджер по мероприятиям и бренд-коммуникациям компании BP Azerbaijan Заур Джабраил отметил, что участники проекта получат возможность обрести знания и навыки в сфере бизнеса, участвовать в практических занятиях, участвовать в дискуссиях и делиться опытом с ведущими представителями компании BP и других транснациональных компаний, получить сертификат, совместно выданный Бакинской Высшей Школой Нефти и компанией BP.

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