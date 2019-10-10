Главы МИД стран СНГ согласовали в Ашхабаде ряд документов

АШХАБАД /Trend/ -- Сегодня в Ашхабаде в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ был согласован ряд документов, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам международных отношений и взаимодействия на пространстве СНГ.

Стороны договорились о принятии Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества.

Этот документ призван придать совместной работе более целенаправленный и адресный характер, обеспечить максимально благоприятные условия для согласованных действий по актуальным вопросам международной повестки, говорится в сообщении госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

Также окончательно согласованы документы, которые будут представлены завтра 11 октября для подписания на Совете глав государств СНГ.

В их числе - проект Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Министры иностранных дел стран СНГ были также приглашены к участию в международной конференции по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития, которая состоится 12 декабря 2020 года в Туркменистане, и мероприятиях по случаю 25-летию нейтралитета Туркменистана, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.