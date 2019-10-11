Специальная акция в честь 50-летнего юбилея от Samsung

11 октября 2019 11:45 (UTC+04:00)

Компания Samsung была основана 13 января 1969 года, и за это время ей удалось открыть 124 офиса в 56 странах по всему миру. Хотя именно в 1969 году компания сфокусировалась на производстве электроники, фундамент ее был заложен еще в 1938 году с открытием торговой компании, которая занималась продажей бакалейных товаров. «Samsung», с ударением на первом слоге, – это корейское произношение двух иероглифов, буквально означающих «три звезды». В этом году компания отмечает свою 50-летнюю годовщину и в честь этого события по всему миру проводит акции и радует покупателей.

В Азербайджане Samsung представляет всем своим потребителям уникальный шанс продления гарантии на любой продукт компании. В компании участвует вся продукция, за гарантийным ремонтом которой, потребители обратятся в Samsung Service Plaza в период с 01.10.2019 до 31.12.2019. Для крупногабаритной продукции (ТВ, бытовая техника весом более 5кг) ремонт будет осуществляться посредством вызова работников Samsung Service Plaza в городе Баку по горячей линии компании (088-555-55-55).

Таким образом если ваша гарантия истекает 01.01.2020 и в указанный период вы обратились за ремонтом по талону в Samsung Service Plaza, то ее срок увеличивается на 5 месяцев, т.е до 01.06.2020.

Что может быть лучше дополнительной гарантии продукта от самого производителя? Если вы давно планировали обратиться в Samsung Service Plaza и никак не решались, то сейчас самое время, успейте воспользоваться специальным предложением!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Samsung выступило с официальным заявлением
ИКТ 10 октября 11:49
Компания Samsung сохранила лидерство на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 2 октября 13:08
В Азербайджане планшеты Apple отняли лидерство у Samsung
ИКТ 2 октября 12:47
Завершился тур Cinemobile по регионам Азербайджана, организованный Samsung при поддержке Фонда «Nargis»
ИКТ 26 сентября 10:00
Глава "Узхипрома" рассказал о совместном проекте с Samsung (Эксклюзив)
Бизнес 23 сентября 09:20
Стартовал новый проект Samsung при поддержке Фонда «Nargis»
ИКТ 20 сентября 11:00
Лента новостей
Генпрокуратура Азербайджана серьезно расследует жалобы ЦИК в связи с избирательной процедурой
Политика 12:46
Товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном растет
Бизнес 12:43
Совершен ракетный обстрел турецкой воинской части в Сирии – есть раненные
Турция 12:43
ВБ намерен выделить $500 млн на развитие сельского хозяйства в Узбекистане
Бизнес 12:33
Половина всех обязательств Ziraat Bank Azerbaijan приходится на депозиты
Финансы 12:32
В Узбекистане установили пошлину за ввоз 300 товаров
Бизнес 12:27
Более 99% труб в рамках TAP уложено в землю
Энергетика 12:27
Азербайджан экспортировал в Грузию 1,9 тыс. тонн нефтяного битума
Энергетика 12:23
Неделя музыкальной культуры Италии и Азербайджана (ФОТО)
Культура 12:23