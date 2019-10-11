Специальная акция в честь 50-летнего юбилея от Samsung

Компания Samsung была основана 13 января 1969 года, и за это время ей удалось открыть 124 офиса в 56 странах по всему миру. Хотя именно в 1969 году компания сфокусировалась на производстве электроники, фундамент ее был заложен еще в 1938 году с открытием торговой компании, которая занималась продажей бакалейных товаров. «Samsung», с ударением на первом слоге, – это корейское произношение двух иероглифов, буквально означающих «три звезды». В этом году компания отмечает свою 50-летнюю годовщину и в честь этого события по всему миру проводит акции и радует покупателей.

В Азербайджане Samsung представляет всем своим потребителям уникальный шанс продления гарантии на любой продукт компании. В компании участвует вся продукция, за гарантийным ремонтом которой, потребители обратятся в Samsung Service Plaza в период с 01.10.2019 до 31.12.2019. Для крупногабаритной продукции (ТВ, бытовая техника весом более 5кг) ремонт будет осуществляться посредством вызова работников Samsung Service Plaza в городе Баку по горячей линии компании (088-555-55-55).

Таким образом если ваша гарантия истекает 01.01.2020 и в указанный период вы обратились за ремонтом по талону в Samsung Service Plaza, то ее срок увеличивается на 5 месяцев, т.е до 01.06.2020.

Что может быть лучше дополнительной гарантии продукта от самого производителя? Если вы давно планировали обратиться в Samsung Service Plaza и никак не решались, то сейчас самое время, успейте воспользоваться специальным предложением!

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