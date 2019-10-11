Первый чартерный рейс Ташкент-Стамбул состоится 30 октября

11 октября 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первый чартерный рейс из столицы Узбекистана – Ташкент-Стамбул состоится 30 октября текущего года, сообщает Trend со ссылкой на узбекскую авиакомпанию Asialuxe Travel.

Чартерные рейсы планируется выполнять еженедельно по средам. Авиалайнеры A320, B757, B767 будут приземляться в стамбульском международном аэропорту Сабихи Гёкчен.

Для пассажиров данного рейса будет предоставляться трансфер до центра города и обратно в аэропорт.

Стоимость билета эконом-класса в одну сторону составляет 260 долларов, бизнес-класса – 480 долларов. В обе стороны - 480 долларов и 800 долларов соответственно.

В последующем планируется увеличить частоту рейсов до двух раз в неделю.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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