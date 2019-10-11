Обсуждено сотрудничество между Бакинской высшей школой нефти и Югорским государственным университетом

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией Югорского государственного университета (ЮГУ), находящегося в Ханты-Мансийском автономном округе России.

В состав делегации, возглавляемой ректором университета Татьяной Карминской, входили проректор по молодежной политике и внешним связям ЮГУ Анна Бровина, проректор по учебной работе ЮГУ Роман Шамилевич и др.

На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся обмена опытом, обмена научно-педагогическими группами и студентами в рамках целевых программ сотрудничества, проведения совместных научных исследований, разработки научно-технических и методических проектов и т.д.

Приветствуя гостей Эльмар Гасымов отметил, что Азербайджан и Россия имеют дружеские отношения во всех сферах и что БВШН успешно сотрудничает с рядом высших учебных заведений России и других стран. Отметив, что в Бакинской высшей школе нефти обучение ведется на основе международных образовательных программ, ректор сообщил, что БВШН тесно сотрудничает с Университетом Хериот-Ватт Великобритании, Университетом Джорджа Вашингтона США, Женевской бизнес-школой Швейцарии посредством проведения обмена опытом и студентами. Эльмар Гасымов дал гостям подробную информацию об истории возникновения и развития Бакинской высшей школы нефти, направлениях ее деятельности, внедренных в школе инновациях, профессорско-преподавательском составе БВШН и успехах, достигнутых студентами школы.

Ректор также довел до сведения гостей, что в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики 23 студента Бакинской высшей школы нефти, набравшие высокие баллы, были удостоены президентских стипендий в этом году.

Эльмар Гасымов выразил уверенность, что связи между Бакинской высшей школой нефти и Югорским государственным университетом будут и дальше расширяться.

Ректор ЮГУ Татьяна Карминская, в свою очередь, выразила благодарность за тёплый прием и отметила, что Югорский государственного университет заинтересован в развитии двусторонних отношений с Бакинской высшей школой нефти. В то же время она подчеркнула необходимость проведения обменов студентами и преподавателями в будущем.

«Наш университет, для которого внедрение инноваций является главным приоритетом, был создан в 2001 году по распоряжению Правительства Российской Федерации. В данный момент ЮГУ является одним из самых молодых государственных университетов в России. Нашей главной задачей является обеспечение образования и проведение научных исследований для решения сложных проблем, существующих в нашем регионе в сфере высоких технологий.

Наш вуз выпускает более 2000 специалистов в год», - сказала Карминская.

На встрече было принято решение подписать Соглашение о двустороннем сотрудничестве по взаимодействию в сферах образования и науки.

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