В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»» (ФОТО)

14 октября 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Институте истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) организован круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»», сообщает в понедельник Trend с мероприятия.

Выступив на мероприятии, директор Института истории, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ягуб Махмудов сказал, что отношения Азербайджана и Китая основаны на древних исторических корнях.

«Древний «Шелковый путь» соединял восточную и западную цивилизации, а также культуры Китая и Средиземноморья. В средние века Азербайджан был одной из наиболее развитых стран мира, и его города были известными международными торговыми центрами», - добавил Махмудов.
Директор Института также отметил, что по инициативе Гейдара Алиева в 1998 году в Баку состоялась международная конференция, посвященная восстановлению исторического «Шелкового пути».
В свою очередь директор Института всеобщей истории Китайской академии общественных наук (КАОН) Ван Чаогуанг (Van Çaoquanq) сказал, что Азербайджан и Китай, дружественные страны.
««Великий Шелковый путь» заложил основы дружеских отношений. Изучение истории азербайджано-китайских отношений позволит выявить новые факты», - добавил Чаогуанг.

(Автор : Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli

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  • В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»» (ФОТО)
  • В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»» (ФОТО)
  • В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»» (ФОТО)
  • В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»» (ФОТО)
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