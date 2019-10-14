За первые 9 месяцев 2019 года аэропорты Азербайджана обслужили 4,3 млн. человек

14 октября 2019 12:55 (UTC+04:00)

За период январь-сентябрь 2019 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами международных аэропортов Азербайджана, составило 4,3 млн. человек.

3,7 млн. пассажиров было обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За указанный период 501 тысяч человек обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте аэропорт города Гянджи – 115 тыс. обслуженных пассажиров.

За девять месяцев 2019 года Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL обслужил 1,6 млн. пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways – 443 тысячи.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 3,2 млн. человек. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 376 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 194 тыс.), Аэрофлот (Россия, 151 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 130 тыс.), МАУ (Украина, 97 тыс.), Qatar Airways (Катар, 81 тыс.), Lufthansa (Германия, 53 тыс.) и SCAT (Казахстан, 47 тыс.).

В сентябре 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили полеты 33 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

В настоящее время в аэропорт Баку выполняют прямые рейсы шесть зарубежных лоукостеров - WizzAir (Будапешт), AirBaltic (Рига), Pegasus (Измир), flyNAS (Эр-Рияд) flyDubai (Дубай) и AirArabia (Шарджа).

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Азербайджанские Авиалинии» представили мобильное приложение для смартфонов на базе iOS и Android
Бизнес 11 октября 11:20
В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
Бизнес 9 октября 16:37
При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
Бизнес 19 сентября 16:25
AZAL применяет новые технологии для сокращения вредных выбросов в атмосферу
Бизнес 18 сентября 16:47
«Азербайджанские Авиалинии» объявляют набор бортпроводников
Экономика 12 сентября 15:18
За восемь месяцев 2019 года пассажиропоток в аэропортах Азербайджана составил 3,8 млн человек
Бизнес 11 сентября 11:36
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии (ФОТО)
Политика 13:46
В Стамбуле вновь произошло землетрясение
Турция 13:45
Турал Гянджалиев: Единственный выход для армянской общины Нагорного Карабаха — согласиться жить под нашим флагом
Нагорно-карабахский конфликт 13:45
Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с казахским коллегой (ФОТО)
Политика 13:42
Замминистра Азербайджана: Страны Тюркского совета подписали документы для обеспечения полной деятельности организации
Политика 13:35
Его спасли на Канарских островах…Пианист и шахматист завораживает Баку (ФОТО)
Культура 13:27
Генсек: Узбекистан еще больше диверсифицирует повестку Тюркского совета
Политика 13:24
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 13:23
Цена акций «Банка Грузии» и TBC Bank повысилась на Лондонской фондовой бирже
Финансы 13:22