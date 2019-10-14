За первые 9 месяцев 2019 года аэропорты Азербайджана обслужили 4,3 млн. человек

За период январь-сентябрь 2019 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами международных аэропортов Азербайджана, составило 4,3 млн. человек.

3,7 млн. пассажиров было обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За указанный период 501 тысяч человек обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте аэропорт города Гянджи – 115 тыс. обслуженных пассажиров.

За девять месяцев 2019 года Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL обслужил 1,6 млн. пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways – 443 тысячи.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 3,2 млн. человек. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 376 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 194 тыс.), Аэрофлот (Россия, 151 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 130 тыс.), МАУ (Украина, 97 тыс.), Qatar Airways (Катар, 81 тыс.), Lufthansa (Германия, 53 тыс.) и SCAT (Казахстан, 47 тыс.).

В сентябре 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили полеты 33 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

В настоящее время в аэропорт Баку выполняют прямые рейсы шесть зарубежных лоукостеров - WizzAir (Будапешт), AirBaltic (Рига), Pegasus (Измир), flyNAS (Эр-Рияд) flyDubai (Дубай) и AirArabia (Шарджа).

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

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