Ашхабад и Пекин провели политконсультации

15 октября 2019 10:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между Туркменистаном и Китаем, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию из Пекина возглавил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

Стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Говоря об активизации контактов на высоком уровне, дипломаты отметили особую важность организации визитов глав двух государств, говорится в сообщении.

На встрече были обозначены приоритеты сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, здравоохранение, наука, образование, культура, искусство, а также спорт и туризм.

Стороны договорились о проведении очередного заседания туркмено-китайского комитета по сотрудничеству.

В сообщении говорится, что Лэ Юйчэн также был принят вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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