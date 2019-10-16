Туркменистан и Великобритания изучают перспективы делового партнерства

АШХАБАД /Trend/ - В Ашгабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Великобритании Хью Стенли Филпоттом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты обсудили широкий круг вопросов касательно политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран, говорится в сообщении.

Стороны особо акцентировали внимание на сотрудничестве Туркменистана и Великобритании в рамках международных организаций, прежде всего на площадках ООН и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что две страны обсуждают вопрос проведения инвестиционного форума Туркменистана в Великобритании.

Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов в стране. Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года осуществила сервисный проект по разработке газового месторождения Галкыныш, в Марыйской области, второго крупнейшего в мире.

Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашгабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире. Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты — туркменского маната.

Две страны ранее подписали межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала.

На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика, транспорт.

В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.