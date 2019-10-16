В Ашхабаде состоялся туркмено-иранский бизнес-форум

16 октября 2019 16:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в среду состоялся туркмено-иранский бизнес-форум, для участия в котором в Ашхабад прибыла представительная делегация из Ирана, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В составе делегации - представители ряда государственных учреждений и организаций, а также 30-и компаний, специализирующихся в области торговли, фармацевтики, сельского хозяйства и водных ресурсов, инженерных услуг, энергетики, транспорта, логистики, туризма, нефтегазовой промышленности, текстильной промышленности, строительных материалов и строительства.

С туркменской стороны в мероприятии приняли участие представители отраслевых министерств и ведомств, Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, предприятий и компаний, производящих продукцию, ориентированную на экспорт.

Как отметили участники форума, главными его задачами являются представление экономического потенциала Туркменистана и Ирана, установление и укрепление взаимовыгодных, долгосрочных связей между представителями негосударственного сектора экономики, говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках форума состоялись двусторонние деловые встречи, в ходе которых были конкретизированы планы дальнейшего взаимодействия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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