В Шамкире открылся "Друг МСБ" (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Шамкире открылся еще один офис "Друг малого и среднего бизнеса" (Друг МСБ), сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ) при министерстве экономики Азербайджана. Таким образом, в Гянджа-Газахском экономическом районе стали функционировать два офиса "Друга МСБ", и их общее число в Азербайджане достигло 18.

При организационной поддержке Агентства и районной Исполнительной власти в Шамкирском районе прошло мероприятие, посвященное открытию «Друга МСБ».

На мероприятии с участием предпринимателей и представителей государственных структур Шамкира и близлежащих районов была предоставлена информация о механизме «Друга МСБ», услугах и поддержке, оказываемых «Другом МСБ» микро, малым и средними предпринимателям.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что субъекты МСБ, которые функционируют в Шамкире и близлежащих районах, могут обращаться в «Друг МСБ» по таким вопросам, как открытие бизнеса, расширение предпринимательской деятельности, защита прав и интересов бизнеса.

«Друг МСБ» будет оказывать предпринимателям услуги и поддержку в таких сферах, как информационная, консультационная, учебно-образовательная, юридическая помощь, координация с госструктурами", - сказал он.

Приглашая предпринимателей к тесному сотрудничеству с «Другом МСБ», Орхан Мамедов довел до сведения присутствующих, что сеть «Друг МСБ» охватит и другие города и районы страны.

Глава ИВ Шамкиркого района Алимпаша Мамедов рассказал об экономическом потенциале района и возможностях, созданных для расширения предпринимательской деятельности, выразил уверенность в том, что «Друг МСБ» будет поддерживать субъекты микро, малого и среднего бизнеса.

Затем состоялась презентация механизма «Друг МСБ». В рамках мероприятия был показан просветительский видеоролик по исследованиям внутреннего рынка.

В заключение мероприятия предприниматели ознакомились с офисом «Друг МСБ», функционирующим в Шамкирском молодежном центре, где получили ответы на интересующие их вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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