Туркменистан нацелен на развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

АШХАБАД /Trend/ - Одним из ключевых внешнеполитических векторов Туркменистана выступает развитие многопланового сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на комментарий госагентства "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

В качестве одного из конкретных примеров приводится состоявшийся в августе текущего года первый государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в топливно-энергетическом секторе, нефте- и газохимической индустрии, а также в таких сферах, как транспорт и логистика, управление морскими портами, градостроение, сельское хозяйство, инвестиционная деятельность.

Туркменистан также придаёт большое значение укреплению плодотворного взаимодействия с Республикой Корея. В апреле состоялся государственный визит в Туркменистан президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Корейские компании задействованы в различных секторах местной экономики. В качестве примеров можно привести строительство завода по очистке природного газа на месторождении «Галкыныш», установок по производству высокооктанового автомобильного бензина на комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также полимерного завода в Балканском велаяте (области).

В информации сказано, что в 2013 году состоялся официальный визит президента Гурбангулы Бердымухамедова в Японию и взаимные визиты на высшем уровне в 2015 году.

Особый акцент был сделан на наиболее перспективных векторах взаимодействия с учётом взятого Туркменистаном курса на индустриализацию и диверсификацию экономики, создание наукоёмких производств, ориентированных на выпуск высококачественной продукции, конкурентоспособной на мировых рынках.

При участии японских компаний были построены заводы: в Марыйском велаяте – по производству аммиака и карбамида в Мары, в Балканском велаяте – по выпуску карбамидных удобрений в Гарабогазе, полиэтилена и полипропилена – в Киянлы, а в Ахалском велаяте – первого в мире завода по производству экологически чистого синтетического топлива – бензина из природного газа.

Ярким примером взаимовыгодного сложения усилий с Китаем выступает претворение в жизнь грандиозного проекта – строительства транснационального газопровода, по которому туркменский газ с 2009 года поставляется в эту страну.

В соответствии с договорённостями, достигнутыми на высшем уровне, Туркменистан и Китай демонстрируют готовность продвигать многолетнее партнёрство, носящее долгосрочный и стратегический характер, отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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