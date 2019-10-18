Главы МИД Казахстана и Уругвая провели первую в истории двусторонних отношений встречу

18 октября 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Казахстана и Уругвая обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в рамках первого в истории двусторонних отношений стран визита министра иностранных дел Уругвая в Казахстан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

В ходе переговоров министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа отметили позитивную динамику в развитии казахстано-уругвайских отношений, констатировали необходимость дальнейшего развития политического диалога, обменялись мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Стороны акцентировали внимание на важности наращивания взаимодействия в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях, подчеркнув перспективы для развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), а также в рамках инициативы «Один пояс – Один путь».

Глава МИД Казахстана, обратив внимание на благоприятные условия, создаваемые для иностранного бизнеса, призвал уругвайскую сторону к реализации совместных проектов в области сельского хозяйства и обмену опытом в сфере здравоохранения и туризма.

Министры также выразили заинтересованность в углублении диалога в многостороннем формате. Стороны отметили важность продолжения конструктивного взаимодействия по актуальным вопросам глобальной безопасности в рамках ООН, уделяя особое внимание нераспространению ядерного оружия и противодействию международному терроризму.

Новоа подтвердил стремление Монтевидео к дальнейшему выстраиванию конструктивных и взаимовыгодных отношений со столицей Казахстана и пригласил главу казахстанского МИД посетить с визитом Уругвай.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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