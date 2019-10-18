Туркменистан выступил в ОБСЕ с заявлением по итогам ашгабадского саммита СНГ

18 октября 2019 16:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана выступила на очередном заседании Постоянного Совета ОБСЕ с заявлением об итогах саммита глав государств стран СНГ, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Было отмечено, что в ходе саммита участники обменялись мнениями о сотрудничестве на пространстве СНГ и высоко оценили проводимую совместную работу, направленную на достижение более высоких уровней многостороннего сотрудничества, говорится в сообщении.

Делегация Туркменистана при ОБСЕ проинформировала, что по итогам саммита глав государств и заседания Совета министров иностранных дел СНГ были приняты ряд решений и декларация.

Были названы Ашгабадская Декларация о стратегическом и экономическом партнерстве государств-участников СНГ, Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами СНГ и обращение в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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