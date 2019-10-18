Посол: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг рекордного уровня

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг рекордного уровня.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.

«В сфере экономики и торговли до настоящего времени китайская сторона предоставила азербайджанской стороне более 500 миллионов юаней ($70,610 млн) безвозмездной помощи для реализации 22 проектов. На конец августа этого года товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг 1,543 миллиарда долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 104,64 процента, достигнув рекордного уровня в истории», - сказала она.

По словам Го Минь, по состоянию на конец июня этого года Китай инвестировал в Азербайджан в общей сложности более 800 миллионов долларов США, направленные на области добычи нефти и природного газа.

Как отметила дипломат, в следующем месяце азербайджанская сторона направит делегацию в составе из более чем 100 человек в Шанхай для участия во 2-й международной выставке China International Import Expo.

«Я уверена, что азербайджанские вина, сухофрукты, мед, варенья и другие высококачественные продукты поступят на китайский рынок», - сказала она.

Китай придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном и считает Азербайджан дружественным соседом, надежным другом и важным партнером, дорожит высокой степенью взаимного политического доверия и практического и эффективного взаимодействия, налаженного с азербайджанской стороной на протяжении многих лет, добавила Го Минь.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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