Туркменистан и Аргентина обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

19 октября 2019 14:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Буэнос-Айресе состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Аргентины, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, а Аргентины - заместитель министра иностранных дел Густаво Рудольфо Злаувинен.

Стороны отметили необходимость дальнейшего развития торгово-экономических отношений, была отмечена важность налаживания связей между деловыми кругами двух стран для расширения торгово-экономического сотрудничества и увеличения товарооборота.

Также говорилось о возможности развития взаимодействия в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и туризма.

Стороны обсудили также ключевые аспекты сотрудничества в политической и культурно-гуманитарной сферах, говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что два государства успешно сотрудничают в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь ООН.

Отметим, что Туркменистан в последние годы налаживает сотрудничество со странами Латинской Америки, в том числе с Бразилией, Мексикой и Венесуэлой.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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