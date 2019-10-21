Topaz огласил причину возникших технических проблем (18+) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Topaz - единственная официальная букмекерская компания в Азербайджане - обратилась в СМИ в связи с возникшими техническими проблемами, сообщает Trend в понедельник.

Представители компании заявили, что в связи с временным сбоем в работе системных технологий возникли некоторые технические проблемы, которые были устранены в оперативном порядке, но вызвали беспокойство граждан.

Чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию, Topaz подтвердил, что берет на себя ответственность за любые возникшие технические неполадки.

По словам представителя по связям с общественностью компании Caspiantech Руслана Агаева, все заполненные купоны считаются ценными бумагами, утверждёнными со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.

«Поэтому Topaz гарантирует, что причин для беспокойства нет, и все платежи будут произведены в кратчайшие сроки. В случае каких-либо технических проблем в будущем, билеты будут оцениваться мануально, и все оплаты будут производиться в соответствии с правилами ставок», - заявил Агаева.

Topaz приносит свои извинения за доставленные неудобства и принимает срочные меры для скорейшего решения проблемы.

ЗАО Caspiantech (ранее ЗАО Azerinteltek) было создано 19 января 2010 года с целью оценки инвестиционного потенциала азербайджанской индустрии спорта и развлечений. Topaz как первый и единственный законный оператор спортивных ставок в Азербайджане начал свою деятельность в 2011 году. С момента своего создания Topaz внес значительный вклад в развитие различных видов спорта в Азербайджане, работая над множеством проектов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.