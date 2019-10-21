Рост частных инвестиций в Азербайджан в ближайшие годы ожидается на отметке 11%

21 октября 2019 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на расширенном заседании коллегии министерства экономики, в связи с выполнением поручений главы государства, данных на недавнем совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, сообщил, что средний рост частных инвестиций в Азербайджан в ближайшие годы ожидается на отметке 11 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на слова министра экономики, на сегодняшний день в рамках инвестиционных проектов 346 предпринимателям с общей суммой в 3,9 миллиарда манатов, выдано 407 документов по поощрению инвестиций и 2940 подтверждающих документов на их основе.

Около 59 процентов проектов охватывают сферу промышленности, 40 процентов — сельское хозяйство и один процент — туризм. В результате этих проектов ожидается создание более 27 тысяч рабочих мест.

На 245 предприятиях на сегодняшний день запущены 270 проектов и создано около 19 тысяч рабочих мест. За девять месяцев 2019 года предпринимателям выдано 75 инвестиционных поощрительных документов по проектам стоимостью 807,6 миллиона манатов, и в общей сложности 730 подтверждающих документов на импорт техники, технологического оборудования и установок

Отметив, что отрасль является одним из приоритетных, Шахин Мустафаев поручил соответствующим структурам министерства подготовить конкретные предложения по активизации исследований и анализа потенциала развития отрасли.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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