Бакинская высшая школа нефти стала членом всемирно известной Академии сетевой безопасности Fortinet

22 октября 2019 10:33 (UTC+04:00)

Специализация «Информационная безопасность» кафедры «Инженерия по автоматизации процессов» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) добилась очередного успеха, став членом всемирно известной Академии сетевой безопасности Fortinet (FNSA - Fortinet Network Security Academy).

Сотрудничество между Высшей школой нефти и Академией Fortinet предоставит студентам и выпускникам БВШН возможность развивать свои навыки в кибербезопасности и продвигаться в карьере.

В рамках данного сотрудничества студенты примут участие в бесплатной тренинг-программе «Эксперт в области сетевой безопасности Fortinet (Fortinet NSE)».

Во время тренинга студенты приобретут знания о сети Fortinet и ее особенностях. По завершении тренинг-программы будущие инженеры по информационной безопасности смогут управлять инфраструктурой информационных технологий в любой организации/компании, а также они будут обладать более глубокими знаниями в том, что касается современных проблем кибербезопасности и их решений.

Кроме того, преподаватели и студенты Бакинской высшей школы нефти также получат доступ к пользованию ресурсами FNSA.

Fortinet - одна из всемирно известных компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Компания Fortinet, основанная в 2000 году в Америке, является мировым лидером в области ИТ-обеспечения. Fortinet предлагает своим клиентам самые инновационные и эффективные решения по построению безопасной ИТ-инфраструктуры. Сеть Fortinet, созданная внутри Академии сетевой безопасности Fortinet (FNSA), готовит квалифицированные кадры в области информационной безопасности.

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