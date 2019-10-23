В Сеуле состоится заседание туркмено-корейского делового совета

23 октября 2019 09:42 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Сеуле 24 октября 2019 года запланировано проведение первого заседания туркмено-корейского делового совета, сообщает Trend со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

С туркменской стороны в мероприятии примут участие представители ряда министерств - торговли, финансов, экономики, текстильной промышленности, ряда ведомств - Госкорпорации «Туркменэнерго», Госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть» и Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Отметим, что корейские компании заметно представлены на местном рынке. Речь идет о реализации при их участии проектов по строительству завода по очистке природного газа, на втором крупнейшем в мире газовом месторождении «Галкыныш», установки по производству бензина на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши, полимерного завода в посёлке Киянлы и завода по производству бензина из природного газа в Овадан-депе.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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