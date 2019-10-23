Туркменистан и Япония провели деловые переговоры в верхах

АШХАБАД/ Trend/ - В Токио сегодня состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает Trend в среду со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Глава японского правительства подтвердил высокую заинтересованность Японии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов одним из приоритетных направлений двустороннего партнёрства назвал активизацию торгово-экономических отношений.

В настоящее время туркмено-японское взаимодействие в данной сфере, по его словам, приобрело стратегический и долгосрочный характер. Наглядным примером тому – успешно реализованные проекты по строительству нефтегазовых и газохимических комплексов.

Результатом эффективного сотрудничества является и недавнее открытие в Ахалском велаяте (области) Туркменистана завода по производству бензина из природного газа, аналога которому нет в мире. Сейчас активно ведутся переговоры по строительству второй очереди этого уникального промышленного объекта.

Значимая роль отводится деятельности туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, а также совместным бизнес-форумам, отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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