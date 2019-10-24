Туркменистан и Япония подписали пакет документов

24 октября 2019 11:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Токио состоялась церемония подписания двусторонних документов между Туркменистаном и Японией, закрепивших стремление сторон к активизации многоформатного взаимодействия, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Были подписаны Меморандум между министерством иностранных дел Туркменистана и министерством экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве в области инфраструктуры (с дорожной картой) и Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Японским банком международного сотрудничества.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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