Бакинский зерновой терминал огласил объем перевалки зерна

24 октября 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С октября 2017 года до середины 2019 года через Бакинский зерновой терминал (БЗТ) было перевалено 350 тысяч тонн зерна, сообщил на одиннадцатой международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook» заместитель председателя правления Бакинского зернового терминала (БЗТ) Ержан Баймухаметов.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на слова Баймухаметова, ценовая и тарифная политика терминала делает его более привлекательным по сравнению с другими платформами перевозки зерна. Так, перевалка тонны зерна стоит 5,5 долларов США, что является довольно низкой ценой, например, в сравнении с терминалом Новороссийска, где стоимость перевалки достигает 22 долларов США за тонну. Цены на зерно в БЗТ также не превышают 11 долларов США за тонну пшеницы и 10 долларов за тонну ячменя и кукурузы.

Касаясь технических параметров Терминала, заместитель председателя сообщил, что БЗТ оснащен современным оборудованием, позволяющим временно хранить до 15 тысяч тонн зерновых культур. Пропускная способность терминала составляет 1,5 тысячи тонн зерна в сутки.

«В целом, потребность Азербайджана в зерне составляет около 3,5 миллиона тонн в год», - подытожил Баймухаметов

Напомним, в Баку проходит одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций, Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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