Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост экономики страны

24 октября 2019 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост азербайджанской экономики.

Об этом в четверг Trend сказал депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Депутат сообщил, что частный сектор, на долю которого приходится 85 процентов ВВП Азербайджана, должен стать основной движущей силой развития экономики.

"Это – одна из основных целей экономических реформ. Именно эта цель обеспечит стремительный рост экономики страны, открытие новых рабочих мест, привлечение еще больших инвестиций в экономику, улучшение материального благосостояние людей. Любая сила, препятствующая этому, - противостоит государству и народу», - сказал Тахир Миркишили.

Депутат отметил, что социальные реформы, прозрачность, работы в направлении создания среды высокого доверия в сфере налогов открыли в стране новые возможности для стремительного развития экономики.

"В то же время, новые поручения главы государства для более стремительного экономического развития с учетом наличия огромных резервов и возложение этой сферы профессиональным, привязанным к родине кадрам в ближайшем будущем обеспечит еще больший рост экономики», - подчеркнул Миркишили.

Депутат также добавил, что в рейтинге «Doing Business 2020» Азербайджан опять занял высокие места среди 190 стран мира, что является еще одним показателем экономических реформ в стране.

По словам Миркишили, на фоне продолжительных реформ государства в социально-экономической, финансовой, налоговой и других направлениях, в стране возрастет экономическая активность, инфляция будет сохранена на низком уровне и в последующие годы будет обеспечено продолжительное улучшение стандартов жизни населения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан считает страшной угрозой для человечества расцвет фашистских идей по соседству
Политика 13 октября 10:49
Таир Миркишили: Проект резолюции ПА ОБСЕ - новое дипломатическое достижение в свете урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта
Политика 8 июля 18:47
Таир Миркишили: Конечная цель экономического развития – обеспечение лучшей жизни граждан Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 22 мая 10:34
Азербайджанские парламентарии примут участие в семинаре ОБСЕ в Германии
Политика 2 мая 12:29
Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях комитетов ПА "Евронест"
Политика 28 января 11:03
Зависимость Азербайджана от импорта азотных удобрений полностью устранена - депутат
Энергетика 16 января 20:19
Лента новостей
Нидерландская компания планирует запустить производство сельхозтехники в Узбекистане
Бизнес 13:53
ГУП: Информация об увольнении сотрудников полиции, предотвративших попытку незаконной акции в Баку, ложь
Общество 13:41
Гендиректор "Карат Холдинг": Потребности Азербайджана в зерновых сравнительно небольшие
Экономика 13:38
Раин Султанов, Джан Чанкая и Нильс Олмедал - посвящение всемирно известным джазменам (ФОТО)
Культура 13:26
Бахрам Багирзаде: Древняя и богатая история Нахчывана – наше национальное достояние (ФОТО)
Культура 13:24
ЕБРР поддержит развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане
Энергетика 13:23
Узбекский банк намерен привлечь $500 млн инвестиций
Бизнес 13:20
Албания заинтересована в покупке газа в рамках расширения мощности TAP
Энергетика 13:16
Мамедъяров: Из-за деструктивной позиции Армении на переговорах нет прогресса (ФОТО)
Политика 13:11