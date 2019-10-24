Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост экономики страны (версия 2)

24 октября 2019 13:50 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост азербайджанской экономики.

Об этом в четверг Trend сказал депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Депутат сообщил, что частный сектор, на долю которого приходится 85 процентов ВВП Азербайджана, должен стать основной движущей силой развития экономики.

"Это – одна из основных целей экономических реформ. Именно эта цель обеспечит стремительный рост экономики страны, открытие новых рабочих мест, привлечение еще больших инвестиций в экономику, улучшение материального благосостояние людей. Любая сила, препятствующая этому, - противостоит государству и народу», - сказал Тахир Миркишили.

Депутат отметил, что социальные реформы, прозрачность, работы в направлении создания среды высокого доверия в сфере налогов открыли в стране новые возможности для стремительного развития экономики.

"В то же время, новые поручения главы государства для более стремительного экономического развития с учетом наличия огромных резервов и возложение этой сферы профессиональным, привязанным к родине кадрам в ближайшем будущем обеспечит еще больший рост экономики», - подчеркнул Миркишили.

Депутат также добавил, что в рейтинге «Doing Business 2020» Азербайджан опять занял высокие места среди 190 стран мира, что является еще одним показателем экономических реформ в стране.

По словам Миркишили, на фоне продолжительных реформ государства в социально-экономической, финансовой, налоговой и других направлениях, в стране возрастет экономическая активность, инфляция будет сохранена на низком уровне и в последующие годы будет обеспечено продолжительное улучшение стандартов жизни населения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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