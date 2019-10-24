В Азербайджане сократят выброс парниковых газов

24 октября 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Энергетический потенциал Азербайджана значительно укреплен, и его географическое положение значительно благоприятствует этому.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана Самир Ахундов на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

"Потенциал ветроэнергетики в Азербайджане оценивается в три тысячи мегаватт", - отметил Ахундов.

Глава Агентства также отметил, что потенциал солнечной энергетики в Азербайджане оценивается в 20 тысяч мегаватт.

"Азербайджан взял на себя обязательства по декарбонизации. Мы являемся одной из стран, которые присоединились к экологическому договору ООН и подписали Парижское соглашение по климату", - сказал Ахундов.

Также он подчеркнул, что Азербайджан выбрасывает в окружающую среду лишь около 0,11 процента парниковых газов.

"Правительство Азербайджана обязалось сократить выбросы парниковых газов на 30 процентов к 2030 году", - подытожил Самир Ахундов.

Отметим, что темой форума является «Энергетический переход через технологические и политические инновации».

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Александр Охрименко: Показатели в рейтинге Doing Business 2020 базируются на грамотной политике руководства Азербайджана
Бизнес 16:11
Азербайджан может сэкономить порядка 2 млрд кубометров газа за счет энергоэффективности
Энергетика 16:04
Отобраны земельные участки для возобновляемых источников энергии
Энергетика 16:03
Азербайджан увеличит использование регенеративных источников энергии
Энергетика 15:48
В Азербайджане будет построена новая электростанция, работающая на возобновляемых источниках энергии
Энергетика 15:38
Активное участие в Движении неприсоединения является историческим достижением дипломатии Азербайджана — эксперт
Политика 14:46
Лента новостей
Депутат: Последние структурные и кадровые изменения способствуют усилению экономики
Политика 16:55
Студенты Бакинской высшей школы нефти исполнили оперетту «Не та, так эта»
Общество 16:54
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Государственного совета Омана (ФОТО)
Политика 16:48
BP: К реализации «Южного газового коридора» было привлечено 40 тыс. человек
Энергетика 16:46
Visa и Mastercard внедряют технологию Click to Pay
ИКТ 16:40
ExxonMobil углубит с Узбекистаном сотрудничество в области геологоразведки
Бизнес 16:36
По случаю 650-летия Насими в Гарадагском районе будет посажено свыше 11 тыс. деревьев
Общество 16:18
Украина будет выращивать свой сорт киви в Узбекистане
Бизнес 16:16
В Гобустане создана атмосфера первобытного времени – невероятное шоу (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:15