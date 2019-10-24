Мамед Мусаев: Реструктуризация минэкономики внесет важный вклад в развитие предпринимательства (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:06)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане зарегистрировано свыше 100 тысяч юридических и более 900 тысяч физических лиц.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, проведенной в административном здании правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщил председатель правления Акционерной кредитной организации «Агрокредит», председатель Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) Мамед Мусаев, сообщает Trend.

Глава НКПА отметил, что добиться этого показателя удалось за счет благоприятных условий, созданных в Азербайджане для развития предпринимательства и благодаря успешно проводимым реформам.

Мусаев подчеркнул, что расширение структуры и функций министерства экономики внесет весомый вклад в развитие предпринимательства.

«Отныне все вопросы предпринимателей будут решаться по единому адресу. Реструктуризированное министерство экономики стало совершенным механизмом управления», - отметил глава НКПА.

Председатель Конфедерации подчеркнул, что от Международного банка Азербайджана было принято более 9600 проблемных активов, на сегодняшний день погашено более 3,2 миллиарда манатов задолженностей.

Мусаев отметил, что погашены задолженности более 1300 должников: «Работы в этой сфере продолжаются, при возможности, кредиты реструктуризируются. Более четырех тысяч лиц, имеющих кредитные задолженности - физические лица», - подытожил Мусаев

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.