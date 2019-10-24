Легенда менеджмента Доктор Ицхак Адизес впервые выступит в Баку

24 октября 2019 17:09 (UTC+04:00)

Один из самых влиятельных бизнес-консультантов в мире - Доктор Ицхак Адизес впервые выступит в Баку!

В Баку будет проведен бизнес-форум под названием «Формула успеха любой организации» с участием консультанта ведущих мировых компаний, таких как Volvo, Visa, Bank of America, Coca-Cola, Сбербанк и Sibur доктора Ицхака Адизеса. Мероприятие состоится 08 ноября в отеле JW Marriott Absheron Baku.

На бизнес форуме будут обсуждаться секреты завоевания лидирующих позиций на рынке, создание эффективной системы менеджмента, а также инструменты и инновационные подходы к успешному управлению.

Наряду с Ицхаком Адизесом на форуме также выступит управляющий партнер Института Адизеса в Азербайджане Павел Белорусский, являющийся профессиональным руководителем с более чем 15-летним опытом работы в сфере предпринимательства. П.Белорусский поделится личным опытом эффективного и результативного управления бизнесом.

Билеты уже в продаже. Подробную информацию о ценах на билеты, программу мероприятия, условиях участия и спикерах можно найти на официальной странице мероприятия, а также по телефону (+99450) 290 49 79.

Бизнес форум состоится при спонсорской поддержке Gilan Holding, Pasha Bank и Milla.

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