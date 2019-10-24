Казахстан стал 25-м в рейтинге Doing Business 2020

БАКУ /Trend/ - Казахстан занял 25 место в рейтинге Doing Business 2020, опубликованном Всемирным банком (ВБ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ВБ.

Страна, согласно информации, добилась улучшений в сферах открытия бизнеса, получения разрешений на строительство и получения кредитов. Тем не менее, некоторые трудности наблюдаются в областях регистрации собственности и урегулирования несостоятельности.

Как отмечается в отчете, Казахстан упростил процедуру открытия бизнеса, позволив регистрировать компании для налога на добавленную стоимость в ходе регистрации компании.

Говоря о работе с разрешениями на строительство в Казахстане, ВБ отметил, что страна упростила эту работу, упорядочив экспертную оценку проекта строительства и улучшив процесс получения разрешения на подключение воды.

Кроме того, Казахстан расширил доступ к кредитам, автоматически расширив обеспечительные интересы на продукты, поступления и замены первоначальных активов и предоставив обеспеченным кредиторам абсолютный приоритет в ходе процедур несостоятельности.

«Казахстан также улучшил доступ к кредитной информации, запросив кредитные данные розничных продавцов», - говорится в отчете.

Говоря об областях, где отмечены некоторые трудности, ВБ отметил, что Казахстан удешевил регистрацию собственности, уменьшив регистрационные сборы.

«Казахстан также усложнил передачу собственности, потребовав дополнительные доказательства оплаты госпошлины. Кроме того, Казахстан усложнил решение проблемы несостоятельности, потребовав, чтобы все кредиторы проголосовали за план реабилитации, независимо от его влияния на их собственные интересы», - говорится в отчете.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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