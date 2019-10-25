Очередная выставка итальянского образования «УЧИСЬ В ИТАЛИИ! STUDIARE IN ITALIA» состоится в Баку 27 октября 2019 года! (ФОТО)

Ежегодное событие в рамках межкультурного сотрудничества Италии с Азербайджаном по традиции состоится осенью 2019 года. На одной площадке соберутся лучшие итальянские учебные заведения, представляющие самые разные программы и уровни обучения.

Единственная масштабная выставка итальянского образования в этом году состоится 27 октября в Баку. Выставка уже прошла в Санкт-Петербурге (19 октября), Москве (20 октября), а также состоится в Алматы (24 октября) и в Нур-Султане (26 октября).

Основная цель ежегодного события – рассказать о существующих возможностях обучения в Италии, собрав на единой площадке различные учебные заведения с широким выбором направлений и программ. За всю историю существования выставки в ней приняло участие около 80 учебных заведений Италии, а количество посетителей превысило отметку в 20 000 человек.

На выставке гостей ожидают представители частных и государственных вузов, бизнес-школ, академий искусств, школ моды и дизайна, институтов архитектуры и инженерного дела, таких как: Università la Sapienza di Roma, Università Ca' Foscari, Politecnico di Milano, Università Bocconi, Istituto Marangoni и многих других!

Студенты и их родители смогут лично познакомиться с ведущими специалистами университетов и из первых уст узнать всю информацию о вузах, условиях зачисления, стоимости обучения, а также задать все интересующие вопросы об учебе и жизни в Италии.

Выставка будет разделена на 3 зоны: зона регистрации при входе, основной зал, где гости познакомятся с университетами-участниками и напрямую пообщаются с представителями учебных заведений. А также в соседнем помещении посетителей ждет насыщенная программа презентаций университетов, которые помогут гостям составить наиболее полное представление о том или ином вузе.

Мероприятие такого масштаба проводится один раз в год и собирает на своих площадках более 3500 посетителей ежегодно. Участие в выставке бесплатно, регистрация ведется через официальный сайт выставки и Timepad.

Список университетов-участников обновляется на сайте www.study-italy.ru

Регистрация и информация:

Вход на выставку бесплатный

Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.study-italy.ru

БАКУ: 27 октября 2019

Место проведения: отель Hilton Baku, пр.Азадлыг, 1В

Открытие выставки: 14.00

Время работы выставки: 14.00 – 18.00

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