Президент Туркменистана: Страны Движения неприсоединения должны выступать за экономический суверенитет

БАКУ/Trend/- Страны Движения неприсоединения должны выступать за экономический суверенитет. Как сообщает пятницу Trend, об этом сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

По его словам, страны Движения неприсоединения должны выступать за продвижение законных прав стран-членов в сфере экономики, за экономический суверенитет, решительно выступать против дискриминации, искусственных барьеров.

Далее, он отметил, что одной из главных задач является эффективное противодействие международному терроризму.

«Туркменистан выступает за реализацию глобальной контртеррористической стратеги ООН. Такая стратегия должна быть реализована повсеместно — на мировом, региональном и национальном уровне. Для членов ДН, которые сталкиваются с реальной угрозой терроризма эта задача в вышей степени актуальна»,- сказал он.

Президент Туркменистана отметил, что еще одна проблема связана с беженцами. Туркменистан в мае провел в сотрудничестве с ООН и ОИС международную конференцию по проблемам беженцев, сказал Бердымухамедов. Он отметил, что за последние годы Туркменистан предоставил гражданство более 20 тысячи беженцам и лицам без гражданства.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД. Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите.

В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители. Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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