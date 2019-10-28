Узбекистан и Таджикистан согласовали документы по демаркации границ

БАКУ/Trend/-В столице Таджикистана, Душанбе состоялась очередная встреча делегаций Узбекистана и Таджикистана по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской государственной границы, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

В ходе переговоров согласованы проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации узбекско-таджикской государственной границы, а также план-график встреч на 2020 год.

Достигнута договоренность о внесении вышеуказанных документов на утверждение совместной демаркационной комиссии.

По итогам мероприятия подписан протокол встречи.

Согласно договоренности, первое заседание совместной демаркационной комиссии состоится на территории Узбекистана.

Автор: Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.