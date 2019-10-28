В Узбекистане открылся Trade-In Center

БАКУ/Trend / -В столице Узбекистана - Ташкенте состоялось открытие нового сервисного и торгового центра «UzAuto Motors Service & Trade-In Center», где можно обменять поддержанный автомобиль на новый, с доплатой по системе Trade-in, сообщает Trend со ссылкой на компанию UzAutoMotors.

Мировая практика Trade-in позволяет владельцам подержанного автомобиля обменять его в автосалоне на совершенно новое авто с доплатой, а желающим приобрести подержанный автомобиль – быть уверенным в юридической «чистоте» и реальной истории приобретаемого автомобиля с пробегом.

Стоит отметить, что владельцы подержанных автомобилей при обмене на новый, освобождаются от затрат на переоформление сдаваемого транспортного средства.

Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.

Твиттер:@vakilovfaxri

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