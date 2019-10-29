Узбекистан намерен открыть прямое авиасообщение c российским Кировом

29 октября 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Генеральный консул Узбекистана Фариддин Насриев отметил, что страна заинтересована в открытии прямых авиарейсов из Кирова в Ташкент, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что в консульский округ под юрисдикцией Насриева входят все 14 регионов Приволжского федерального округа.

Также есть вероятность появления и международных пассажирских автобусных перевозок.

На встрече с кировским бизнес-сообществом Насриев заметил, что Кировская область граничит с девятью регионами и у неё есть множество транспортных магистралей. Такое положение выгодно для бизнеса и для перемещения товаров.

“Мы готовы открыть дополнительные рейсы Киров-Узбекистан, если есть необходимость. У нас есть заинтересованность. Если ваша сторона будет готова, мы намерены поднять и рассмотреть этот вопрос”, - подчеркнул Насриев.

В настоящее время из Узбекистана есть прямые рейсы не только в Москву, но и Казань, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Екатеринбург.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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