Ашхабад и Ташкент обсудили перспективы сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился в Ташкенте с послом Туркменистана Язгулы Маммедовым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-туркменских отношений в двустороннем плане и в рамках региональных взаимосвязей, говорится в сообщении.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США с 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан–Китай, реализованный в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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