Ашхабад и Ташкент обсудили перспективы сотрудничества

30 октября 2019 13:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился в Ташкенте с послом Туркменистана Язгулы Маммедовым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-туркменских отношений в двустороннем плане и в рамках региональных взаимосвязей, говорится в сообщении.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США с 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан–Китай, реализованный в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявила тендер на поставку адсорбентов
Тендеры 13:48
Узбекистан намерен привлечь Huawei и CEIEC для автоматизации системы налогообложения
Финансы 12:57
На Узбекской товарной бирже продано более 2,5 млн тонн бензина
Бизнес 12:18
"Узбекские железные дороги" вводят скидки на билеты
Бизнес 11:44
Международная нефтесервисная компания завершила строительство скважин в Узбекистане
Энергетика 11:19
Туркменистан нацелен на модернизацию морских грузоперевозок на Каспии
Бизнес 11:05
Лента новостей
ВОЗ об основной причине смертности в Азербайджане лиц старше 30 лет
Общество 14:02
В Казахстане отмечен незначительный рост кредитования сельского хозяйства
Финансы 13:57
Энергетика в 2018 году и до 2040 года: неустойчивый путь?
Энергетика 13:57
Али Гасанов: Курс реформ - воля государства и все кто выступает против этой воли, будут наказаны
Политика 13:54
Экспорт фруктов и овощей в Азербайджане увеличился на 14%
Бизнес 13:54
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 13:51
"КТК-Казахстан" продлевает тендер на поставку электродвигателей
Тендеры 13:49
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявила тендер на поставку адсорбентов
Тендеры 13:48
Сельская честь в Баку - супруг обещает жестоко отомстить
Культура 13:43