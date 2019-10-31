Ж/Д Азербайджана, Узбекистана и стран Центральной Азии обсудили контуры сотрудничества

БАКУ/Trend/ - ADY Express (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги») обсудила контуры будущего взаимовыгодного сотрудничества с крупными грузовладельцами Узбекистана и стран Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на ADY Express.

Встречи прошли в столице Узбекистана (Ташкент) в рамках международной конференции BREAKBULK CASPIAN 2019.

Представители ADY Express представили решение вопроса транспортировки этих видов грузов из Узбекистана и стран Центральной Азии в направлении Восток-Запад.

Доведя до внимания участников конференции возможности Азербайджанских железных дорог, а также крупных инфраструктурных проектов, таких как Баку-Тбилиси-Карс, представители компании продемонстрировали превосходство транзитных маршрутов, проходящих через территорию Азербайджана в западном направлении.

Отмечено, что железнодорожные маршруты проходящие через территорию Азербайджана, позволяют в короткие сроки и на более выгодных условиях доставлять грузы до адресата. Предлагая логистическое решение доставки грузов в Турцию, а также посредством Средиземноморских портов Турции в третьи страны, представители компании ADY Express продемонстрировали новый логистический продукт на данном рынке.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаве.)

Twitter: @kamala_mammadli

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