Госслужба автомобильного транспорта начала совместный проект с «Азерпочт»

1 ноября 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта (DANX) и ООО «Азерпочт» представили совместный проект по обеспечению комфорта пассажиров, сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.

Теперь жители Загатальского района могут приобрести билеты на междугородние автобусные рейсы как на автовокзале, так и в ближайшем почтовом отделении.

Отмечается, что билеты можно будет приобрести предоставив удостоверение личности.

Соответствующая работа по реализации проекта уже началась и в других городах и регионах страны. Это поможет ускорить процесс перехода к единой билетной системы.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadli

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