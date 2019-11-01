Госслужба автомобильного транспорта начала совместный проект с «Азерпочт»

БАКУ/Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта (DANX) и ООО «Азерпочт» представили совместный проект по обеспечению комфорта пассажиров, сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.
Теперь жители Загатальского района могут приобрести билеты на междугородние автобусные рейсы как на автовокзале, так и в ближайшем почтовом отделении.
Отмечается, что билеты можно будет приобрести предоставив удостоверение личности.
Соответствующая работа по реализации проекта уже началась и в других городах и регионах страны. Это поможет ускорить процесс перехода к единой билетной системы.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @kamala_mammadli
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