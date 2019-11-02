Спор между двумя субъектами предпринимательства разрешен с помощью Агентства развития МСБ

2 ноября 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) является защита интересов предпринимателей.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, обращения, поступающие от субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в этом направлении, расследуются в оперативном порядке и оказывается соответствующая поддержка их разрешению в рамках законодательства.

Одним из таких предпринимателей является Фарман Мамедов. Он обратился в Агентство в связи с проблемой оплаты финансовых средств, которая у него возникла с другим субъектом предпринимательства и долгое время оставалась нерешенной. Были организованы встречи сторон, проведены обсуждения. В итоге расследования были выяснены давние противоречия и между двумя субъектами предпринимательства было достигнуто соглашение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане создается платформа онлайн тренингов для субъектов МСБ
Бизнес 31 октября 15:00
В Азербайджане исследуются возможности создания виртуальной модели предприятия (ФОТО)
ИКТ 30 октября 14:10
При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
Экономика 19 октября 14:18
Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
Общество 18 октября 18:08
Что такое исследование внутреннего рынка? (ВИДEO)
Бизнес 14 октября 15:01
В Баку прошел круглый стол по расширению сотрудничества предпринимателей Азербайджана и России (ФОТО)
Бизнес 3 октября 14:27
Лента новостей
Илон Маск засомневался в полезности Twitter
США 13:30
Для маргинала Гасанлы жажда власти превыше интересов Азербайджана
Политика 13:26
Через иранскую ж/д таможню Серахс экспортировано свыше 500 тыс. тонн цемента
Экономика 13:25
Россия обсуждает с ЕС соглашение о разрешении торговых споров в рамках ВТО
Россия 13:00
Страны ШОС подписали в Узбекистане 14 документов
Бизнес 12:56
Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
Спорт 12:48
ТОП-15 банков Азербайджана по объему обязательств за первые девять месяцев
Финансы 12:47
ТОП-15 банков Азербайджана по объему активов за первые девять месяцев
Финансы 12:46
SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды
Энергетика 12:35