Спор между двумя субъектами предпринимательства разрешен с помощью Агентства развития МСБ

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) является защита интересов предпринимателей.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, обращения, поступающие от субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в этом направлении, расследуются в оперативном порядке и оказывается соответствующая поддержка их разрешению в рамках законодательства.

Одним из таких предпринимателей является Фарман Мамедов. Он обратился в Агентство в связи с проблемой оплаты финансовых средств, которая у него возникла с другим субъектом предпринимательства и долгое время оставалась нерешенной. Были организованы встречи сторон, проведены обсуждения. В итоге расследования были выяснены давние противоречия и между двумя субъектами предпринимательства было достигнуто соглашение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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