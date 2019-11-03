Саудовское управление по рынку капитала одобрило IPO Saudi Aramco

3 ноября 2019 10:50 (UTC+04:00)

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил публичное предложение акций государственной Saudi Aramco, проспект эмиссии компании будет опубликован до начала сбора заявок, сообщается в заявлении госоргана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проспект будет включать всю необходимую для принятия решения инвесторов информацию, включая финансовые аспекты", - говорится в сообщении CMA. В нем не указывается ни количество акций, которое может быть предложено, ни срок начала сбора заявок, ни площадка размещения. Разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи, отмечается в сообщении.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение может начаться 4 декабря.

Ранее агентство Reuters информировало, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал согласие на IPO Saudi Aramco и сделает соответствующее заявление в воскресенье, 3 ноября.

Основной этап IPO Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании, планировался на 2020-2021 годы. Для продажи власти королевства намеревались предложить 5% акций. Листинг компании может стать самым дорогим IPO в истории.

Вырученные от продажи акций средства планировалось направить на реализацию плана реформ "Видение-2030", продвигаемого лично наследным принцем Саудовской Аравии. Цель программы - диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости.

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