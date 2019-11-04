Процентный доход Amrahbank увеличился на 45,3%

БАКУ /Trend/ - Процентный доход Amrahbank увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, к концу третьего квартала 2019 года процентные доходы Amrahbank увеличились на 2,710,000 манатов или на 45,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,700,000 манатов, передает Trend со ссылкой на банк.

Депозитный портфель банка также увеличился. По состоянию на 30 сентября 2019 года счета клиентов банка, включая срочные и депозиты до востребования, составили 163,390,000 манатов, что больше на 1,900,000 манатов или на 1,17 процента, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 30 сентября 2019 года кредитный портфель Amrahbank составлял 100,226,000 манатов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.