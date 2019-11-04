Кредит наличными доступен по 16,5% годовых (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Expressbank, уделяющий особое внимание пожеланиям и ожиданиям клиентов, запускает новую кампанию скидок, сообщает Trend, со ссылкой на банк.

Expressbank предлагает наличный кредит до 30 000 манатов с процентной ставкой 16,5 процента годовых, независимо от срока кредита и заработной платы клиента. Кроме того, срок кредита может составлять до 36 месяцев, что в сочетании с низкой процентной ставкой позволит погашать ежемесячные платежи без финансовых затруднений.

Данная кампания продлится до 30 ноября.

Клиенты, желающие воспользоваться льготной кампанией, но не имеющие возможности обратиться в Банк в будние дни, могут оформить кредит и в субботу - с 10:00 до 15:00 в Баку в филиалах "Насими" и "Ахмедли", филиалах городов Сумгаит, Гянджа, Мингячевир и Барда. Или оформить заявку онлайн по ссылке https://www.exb.az/loans/cash/.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и владеет сетью из 15 филиалов по всей стране. Дополнительную информацию об услугах банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, или на официальном сайте www.expressbank.az , а также на страницах Банка в социальных сетях.

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