При организации Агентства по развитию МСБ в Дубаи представлена азербайджанская продукция (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджанская продукция впервые демонстрируется на международной выставке "Global Village", каждый год традиционно проводимой в Дубаи (ОАЭ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как говорится в сообщении, при совместной организации Агентства и Азербайджанского Торгового дома в Дубаи, а также при поддержке торгпредства Азербайджана в ОАЭ, на ярмарке открылся павильон Азербайджана.

Здесь экспонируются около 200 наименований продукции 25 азербайджанских компаний - фрукты-овощи, фруктовые соки, компоты, мед, чай, варенья, кондитерские изделия, консервированная продукция, ковры, келагаи, национальные сувениры, парфюмерия и т.д.

В павильоне, наряду с демонстрацией и продажей азербайджанский продукции, на общей территории "Global Village" и в самом азербайджанском павильоне играет национальная музыка, демонстрируются танцы и кухня, в уголке «Наследие Азербайджана» - образцы азербайджанской культуры.

В ходе открытия ярмарки председатель правления Агентства Орхан Мамедов, генеральный исполнительный директор Международной ярмарки "Global Village" Бадер Анвахи и другие официальные лица и посетители ознакомились с павильоном Азербайджана.

Азербайджанский павильон и выставленная продукция с большим интересом были встречены посетителями выставки.

Международная выставка "Global Village", организуемая с 1996 года, является самым большим рынком продажи Дубая и самой большой международной ярмаркой мира под открытым небом. Во время проведения ярмарка превращается в центр туризма, отдыха, развлечений и шопинга. В прошлом году "Global Village" посетили семь миллионов человек.

Ярмарка, которая продлится до апреля 2020 года, расположена на территории площадью 150 гектаров. Здесь демонстрируется продукция различных стран. На текущей международной выставке "Global Village", работают 26 павильонов 78 стран, включая Азербайджан. Всего в павильонах нынешнего "Global Village" функционируют свыше 3500 магазинов, 78 культурных мероприятий, более 20 ресторанов и кафе, свыше 120 киосков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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