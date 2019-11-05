Сахиль Бабаев: В 2020 г. ожидается рост выплат населению

5 ноября 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря проделанной работе за 10 месяцев этого года в Азербайджане значительно увеличился фонд заработной платы.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в Милли Меджлисе в ходе сегодняшнего обсуждения госбюджета Азербайджана на 2020 год, сообщает во вторник Trend.

«Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан – государство, которое проводит социально направленную политику. В центре мер, осуществляемых под руководством главы государства, стоит социальное благосостояние граждан», - напомнил министр.

Бабаев добавил, что в 2020 году ожидается рост выплат населению: «Эти выплаты повышаются практически каждый год. В следующем году планируется еще больше расширить программу самозанятости».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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