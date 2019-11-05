“Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)

5 ноября 2019 15:08 (UTC+04:00)

“Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения»

Баку. 5 ноября 2019 г. «Mastercard» совместно с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджанской Республики провел семинар на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» для представителей СМИ.

Эксперты «Mastercard» Митхат Перкоз и Мурат Дурмаз выступили с докладами о цифровых платежах и инновационных технологиях, платежных картах, преимуществах цифровых платежей и безопасности в этой области, а также об инновационных решениях и новых инициативах.

В завершении тренинга около 30 журналистам, участвующим на семинаре, были вручены сертификаты компании.

Следует отметить, что семинар проводился в рамках «Дней безналичного общества», организованных совместно Палатой надзора за финансовыми рынками, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана. Целью «Дней безналичного сообщества» является повышение информированности общественности о безналичных платежах и повышение интереса людей к безналичным расчетам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
  • “Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджан лидирует среди стран СНГ по эффективности услуг морских портов
Экономика 15:22
BP огласила объем капитальных затрат на Южно-кавказский газопровод
Энергетика 14:57
Азербайджан значительно улучшил показатели по защите интеллектуальной собственности
Экономика 14:56
BP о разведочных работах на перспективных структурах в Азербайджане
Энергетика 14:26
Азербайджан занял 24-е место в мире по финансированию малого и среднего бизнеса
Экономика 14:17
В Баку обсудят вопросы упрощения визового режима с ЕС
Политика 13:55
Лента новостей
Азербайджанские парламентарии участвуют в 10-летнем юбилее Восточного партнерства
Политика 15:57
Глава Центробанка Азербайджана о курсе маната
Экономика 15:52
"Белагропромбанк" начал денежные переводы по картам Visa в Туркменистан
Финансы 15:48
Грузинско-германская компания планирует выпустить новую продукцию
Бизнес 15:47
В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
Политика 15:45
Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)
Политика 15:38
Вывешивайте флаги Азербайджана – в стране проходит акция #bayraqmenliyimdir (ФОТО)
Социум 15:35
Лидером по росту цен в сфере услуг Узбекистана стали жилищно-коммунальные услуги
Бизнес 15:28
Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
Культура 15:26