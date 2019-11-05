“Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» (ФОТО)

“Mastercard” провел семинар для журналистов на тему «Цифровые платежи и инновационные решения»

Баку. 5 ноября 2019 г. «Mastercard» совместно с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджанской Республики провел семинар на тему «Цифровые платежи и инновационные решения» для представителей СМИ.

Эксперты «Mastercard» Митхат Перкоз и Мурат Дурмаз выступили с докладами о цифровых платежах и инновационных технологиях, платежных картах, преимуществах цифровых платежей и безопасности в этой области, а также об инновационных решениях и новых инициативах.

В завершении тренинга около 30 журналистам, участвующим на семинаре, были вручены сертификаты компании.

Следует отметить, что семинар проводился в рамках «Дней безналичного общества», организованных совместно Палатой надзора за финансовыми рынками, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана. Целью «Дней безналичного сообщества» является повышение информированности общественности о безналичных платежах и повышение интереса людей к безналичным расчетам.

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