Туркменистан принял участие в женевской встрече послов Движения неприсоединения

7 ноября 2019 15:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие во встрече послов стран-участниц Движения неприсоединения (ДН) в Женеве, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по результатам 18 Саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, который 25-26 октября 2019 года состоялся в Баку.

Посол Туркменистана в женевском отделении ООН Атагельды Халджанов ознакомил участников с инициативами и приоритетами Туркменистана на ближайшую перспективу.

В частности, дипломат рассказал об инициативе официального Ашхабада об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Данное предложение было поддержано специальной резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года, при соавторстве 73 государств-членов ООН.

Было также сказано, что в Ашхабаде 12 декабря 2020 года будет проведена Международная конференция по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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