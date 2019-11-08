Министр экономики ОАЭ посетит Азербайджан

8 ноября 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бин Саид аль Мансури (Sultan Bin Saeed Al Mansoori) посетит Азербайджан, сообщили Trend в посольство ОАЭ в Азербайджане.

По информации источника, министр ОАЭ возглавит делегацию из Эмиратов, которая примет участие на совместном торговом форуме "Азербайджан-ОАЭ" 11-13 ноября в Баку.

Отметим, что между Азербайджана и ОАЭ активно развивается сотрудничество во многих областях торговли и экономики.

На сегодняшний день Азербайджан и ОАЭ подписали более 30 документов о сотрудничестве в приоритетных сферах, в частности промышленности, строительстве, торговле, сельского хозяйства, связи, транспорта.

Согласно подсчетам, в Азербайджане работают свыше 250 компаний из ОАЭ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская строительная компания о планах реализации проектов в Украине
Бизнес 16:48
SOCAR AQS принято в сообщество международной организации «Глобальная Инициатива по Отчетности»
Бизнес 16:44
Армения пытается посредствам отношений с Грецией и Кипром донести голос Еревана до Европы - политолог
Политика 16:43
Лейла Абдуллаева: Высказывания армянского министра по карабахскому конфликту лишены логики и здравого смысла
Политика 16:33
Поспред: Урегулирование карабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России
Нагорно-карабахский конфликт 16:28
АтаБанк провел очередное благотворительное мероприятие (ФОТО)
Общество 16:02
Лента новостей
Узбекистан запустит новый металлургический завод в мае 2020 года
Бизнес 16:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства центра Службы ASAN в Агджабединском районе
Политика 16:54
Город Алматы и Таджикистан нацелены на развитие отношений в сельском хозяйстве
Бизнес 16:51
Обнародованы показатели прибыли нефтехимического комплекса SOCAR в Турции
Энергетика 16:50
Азербайджанская строительная компания о планах реализации проектов в Украине
Бизнес 16:48
SOCAR AQS принято в сообщество международной организации «Глобальная Инициатива по Отчетности»
Бизнес 16:44
Армения пытается посредствам отношений с Грецией и Кипром донести голос Еревана до Европы - политолог
Политика 16:43
Лейла Абдуллаева: Мнацаканян должен понять, что истина одна и она хорошо известна мировому сообществу
Политика 16:43
США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС
США 16:42