Туркменистан и Катар обсуждают перспективы экономического сотрудничества

AШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Ашхабаде с послом Катара Мубараком Абдуррахман Мубараком Аль-Насром, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Говоря о важной роли межправительственной комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству, стороны подчеркнули потенциал роста взаимодействия в области энергетики, строительной промышленности, туризма.

Были рассмотрены возможности развития партнёрства между деловыми кругами двух стран.

Дипломаты с удовлетворением отметили последовательное развитие туркмено-катарских отношений основанных на принципах взаимоуважения и открытости, говорится в сообщении.

Стороны также говорили о значимости визитов на высоком уровне и последовательном проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Напомним, что Туркменистан заинтересован в участии крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации транснационального проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), строительство которого началось в декабре 2015 года.

Примечательно, что между катарским Al Qamra Holding и правительством Туркменистана ранее был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам финансирования потенциальных проектов в Туркменистане.

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана провел в этой связи презентацию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в стране для делегации Катара во главе с руководителем Al Qamra Holding Хамадом Салехом Аль Камра.

Стороны уделили тогда особое внимание расширению внутреннего рынка, внедрению инноваций и увеличению объёмов экспорта товаров. В числе основных векторов взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и медицинская промышленность.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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