Гендиректор: Порты Констанцы и Баку могут сотрудничать в новых проектах (Эксклюзив)

16 ноября 2019 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Румынский порт Констанца и азербайджанский Бакинский международный морской торговый порт могут работать вместе, чтобы развивать текущие проекты и найти новые возможности для сотрудничества в новых проектах, сказала в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор порта Констанца Даниела Сербан.

"Учитывая меморандум о взаимопонимании, подписанный между двумя портами, администрация порта Констанца вместе готов развивать эффективное и плодотворное сотрудничество с администрацией порта Баку. Они могут успешно обмениваться опытом при проведении различных встреч, в которых участвуют как представители портов, так и другие стороны, вовлеченные в различные виды бизнеса, связанные с транспортом", - сказала Сербан.

Особое значение может иметь участие как порта Констанца, так и Бакинского порта в конкретных мероприятиях, организованных администрацией двух портов или другими международными организаторами в области транспорта, логистики и эксплуатации порта, добавила гендиректор.

"Мы продолжим привлекать наших партнеров к мероприятиям, которые организуются как в Румынии, так и в других странах нашего региона, с тем, чтобы продвигать возможности и преимущества наших портов. Здесь мы должны отметить, что представители администрации порта Баку весьма успешно участвовали в нескольких наших мероприятий, таких как "День порта Констанца" в Кремсе (Австрия), и мы думаем, что они также примут участие в будущих мероприятиях", - отметила Сербан.

Далее гендиректор добавила, что порт Констанца и порт Баку могут продвигать возможности друг друга в обеспечении эффективной работы каспийско-черноморского коридора.

"Мы уже выдвинули Бакинский порт в качестве партнера также для клиентов, использующих порт Констанца, и для портового сообщества, которые могли бы воспользоваться возможностями Бакпорта. Как мы упоминали ранее, оба порта могут воспользоваться своим стратегическим положением и хорошими возможностями и поддерживать друг друга в своих инициативах. В то же время, порты могут работать вместе, чтобы развивать текущие проекты и определять другие новые возможности для сотрудничества в новых проектах", - сказала Сербан.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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