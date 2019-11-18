Грузинское вино представлено на фестивале в Гонконге

БАКУ/Trend/ - На проходящем в Гонконге фестивале грузинского вина были представлены около 15 производителей, сообщает Trend со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии, которое и выступило организатором мероприятия.

Целью фестиваля является диверсификация рынков экспорта грузинского вина, повышение осведомленности о грузинском вине и рост его экспортного потенциала.

В мероприятии приняли участие импортеры вина, представители ресторанов и гостиничных сетей Китая, а также представители СМИ.

Мероприятие состоялось в рамках Азиатского винного тура по Грузии, который включает в себя презентацию грузинского вина в разных городах Китая.

Фестиваль уже проводился в столице Южной Кореи - Сеуле, в крупнейшем китайском городе и глобальном финансовом центре Шанхае, а также в провинциях Фуцзянь и Сычуань, Китай.

С января по октябрь 2019 года Китай входил в тройку стран-импортеров грузинского вина.

За первые 10 месяцев 2019 года из Грузии в Китай было экспортировано более шести миллионов бутылок вина, что на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по октябрь 2019 года Грузия экспортировала 75,6 миллиона бутылок вина в 53 страны мира, что на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортная выручка от вина за первые 10 месяцев 2019 года составила 195 миллионов долларов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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