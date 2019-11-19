Ateshgah Sigorta запустит новые продукты по страхованию недвижимого имущества

19 ноября 2019 16:52 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Казахстане стартовала прокладка волоконно-оптической линии связи с Азербайджаном
ИКТ 16:57
Али Керимли ищет "оправдание" своим поражениям (ВИДЕОПРОЕКТ)
Политика 15:43
Экспорт из Грузии в Азербайджан вырос
Бизнес 14:29
Zenith Energy обнародовала доходы от продажи нефти из азербайджанских активов
Энергетика 14:09
Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
Общество 13:11
По каким видам страхования в Азербайджане отмечается рост и падение?
Бизнес 12:23
Лента новостей
Беларусь и Черногория рассматривают возможность организации регулярного авиасообщения
Беларусь 17:11
Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
Культура 17:10
Объем операций по государственным облигациям на БФБ превысил 12 млрд манатов
Финансы 17:08
С завтрашнего дня в Азербайджане резко похолодает
Общество 17:08
Объем операций по корпоративным ценным бумагам вырос
Финансы 17:03
На автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах появилась трещина
Происшествия 17:00
В Казахстане стартовала прокладка волоконно-оптической линии связи с Азербайджаном
ИКТ 16:57
Али Керимли не терпит соперников в борьбе за иностранные гранты — Огтай Гаджимусалы
Политика 16:52
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (53 км)-Зардаб
Политика 16:48